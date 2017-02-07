Китайський клуб Шаньдун Лунен відмовився від прямої трансляції матчу з Динамо

Зустріч, яка відбудеться 10 лютого, не буде транслюватися у прямому ефірі.

Така умова саме від китайського клубу, інфомує прес-служба Динамо.

Раніше планувалося, що Динамо проведе пряму відеотрансляцію на своєму каналі у Youtube.

Прихильники київського клубу зможуть слідкувати за матчем за допомогою текстової трансляції.

Раніше стали відомі ще дві команди, з якими кивїське Динамо проведе спаринги під час другого міжсезонного збору в Іспанії.