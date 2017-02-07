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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 14:03
Китайський клуб Шаньдун Лунен відмовився від прямої трансляції матчу з Динамо
Зустріч, яка відбудеться 10 лютого, не буде транслюватися у прямому ефірі.
Така умова саме від китайського клубу, інфомує прес-служба Динамо.
Раніше планувалося, що Динамо проведе пряму відеотрансляцію на своєму каналі у Youtube.
Прихильники київського клубу зможуть слідкувати за матчем за допомогою текстової трансляції.
Раніше стали відомі ще дві команди, з якими кивїське Динамо проведе спаринги під час другого міжсезонного збору в Іспанії.
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