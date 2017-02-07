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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 14:13
Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго. ФОТО
Український захисник Василь Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго.
Про це повідомляє офіційна сторінка Луго у мережі Твіттер.
Як відомо, Карпати та іспанський Луго домовилися про піврічну оренду з правом викупу гравця.
У цьому сезоні Кравець зіграв за Карпати в 17 матчах, в яких відзначився трьома асистами.
Primeiro adestramento de Kravets co equipo!#ForzaLugo pic.twitter.com/jzRyKYeRuv— Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 7 лютого 2017 р.
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06.02.2017
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