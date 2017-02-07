Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго. ФОТО

Український захисник Василь Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго.

Про це повідомляє офіційна сторінка Луго у мережі Твіттер.

Як відомо, Карпати та іспанський Луго домовилися про піврічну оренду з правом викупу гравця.

У цьому сезоні Кравець зіграв за Карпати в 17 матчах, в яких відзначився трьома асистами.