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07.02.2017  15:02

Прем'єр-ліга затвердила графік заявки команд на другу частину сезону

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила графік реєстрації та заявки команд на участь в змаганнях сезону 2016/2017 рр. (Другий заявочний період).

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Чорноморець.

20 лютого

Карпати (Львів)
Волинь (Луцьк)
Дніпро (Дніпро)

21 лютого

Сталь (Кам'янське)
Зірка (Кропивницький)
Чорноморець (Одеса)

22 лютого

Ворскла (Полтава)
Олімпік (Донецьк)
ФК Олександрія

23 лютого

Зоря (Луганськ)
Динамо (Київ)
Шахтар (Донецьк)
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