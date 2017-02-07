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414 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 15:33
Екс-форвард Дніпра продовжить кар'єру в Китаї
Нападник Фіорентини Нікола Калінич все-таки перейде в китайський клуб Тяньцзінь Цюаньцзянь.
Про це стверджує calciomercato.com.
Італійський клуб прийняв пропозицію китайського в розмірі 38 мільйонів євро.
Трансфер повинен відбутися до кінця місяця.
Сам Калінич буде заробляти в Китаї 12 мільйонів євро в рік, пише СЭ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападаник відхиляв пропозицію Тяньцзінь Цюаньцзянь, в якому виступає екс-хавбека Зеніта Аксель Вітсель.
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