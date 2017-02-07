Екс-форвард Дніпра продовжить кар'єру в Китаї

Нападник Фіорентини Нікола Калінич все-таки перейде в китайський клуб Тяньцзінь Цюаньцзянь.

Про це стверджує calciomercato.com.



Італійський клуб прийняв пропозицію китайського в розмірі 38 мільйонів євро.



Трансфер повинен відбутися до кінця місяця.

Сам Калінич буде заробляти в Китаї 12 мільйонів євро в рік, пише СЭ.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападаник відхиляв пропозицію Тяньцзінь Цюаньцзянь, в якому виступає екс-хавбека Зеніта Аксель Вітсель.