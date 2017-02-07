Капітан Зорі відправиться в Італію на медичне обстеження

Капітан Зорі Микита Каменюка знову полетить в Італію, де пройде медичне обстеження в рамках відновлення від травми.

Про це у коментарі прес-службі Зорі повідомив головний тренер Юній Вернидуб.

"Ту програму, яка у нього була на зборах, він виконав. Завтра Микита знову полетить в Італію на контрольне обстеження. Там вже конкретно скажуть, як і що", - зазначив він.

"Микита - професіонал. Виконував ще більше роботи, ніж інші хлопці. Якщо ми працювали в дворазовому режимі, то він годин шість, як мінімум присвячував відновлювальним вправам", - додав Вернидуб.

Раніше з'явилася інформація, що Зоря планує орендувати захисника Динамо Микиту Бурду.