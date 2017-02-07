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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 16:35
Офіційної домовленості між ФК Сталь і Дніпро-Ареною поки немає
Сталь покине стадіон Метеор, але залишиться в Дніпрі.
Кам'янський клуб тепер буде проводити домашні матчі на місцевій "Арені".
Офіційної домовленості між клубом і стадіоном поки немає, але за інформацією каналу Футбол 1, найближчим часом всі подробиці співпраці будуть узгоджені.
Участь в переговорах бере президент Сталі Вардан Ісраелян, пише Террикон.
"Дніпро-Арена належить тому, кому і належала. Питання щодо того, хто на стадіоні може грати - це вже питання більше до федерації, комерційне питання. Нічого в експлуатації "Дніпро- Арени" не змінилося, вона знаходиться в тих же руках. Всі питання до них", - каже заступник міського голови Олександр Шикуленко.
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