Офіційної домовленості між ФК Сталь і Дніпро-Ареною поки немає

Сталь покине стадіон Метеор, але залишиться в Дніпрі.

Кам'янський клуб тепер буде проводити домашні матчі на місцевій "Арені".

Офіційної домовленості між клубом і стадіоном поки немає, але за інформацією каналу Футбол 1, найближчим часом всі подробиці співпраці будуть узгоджені.

Участь в переговорах бере президент Сталі Вардан Ісраелян, пише Террикон.

"Дніпро-Арена належить тому, кому і належала. Питання щодо того, хто на стадіоні може грати - це вже питання більше до федерації, комерційне питання. Нічого в експлуатації "Дніпро- Арени" не змінилося, вона знаходиться в тих же руках. Всі питання до них", - каже заступник міського голови Олександр Шикуленко.