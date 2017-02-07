Рафаїлов: Всі папери по справі проти Чорноморця передані до суду
Долю заборгованості Чорноморця перед Зорею будуть вирішувати в цивільному суді.
Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.
"Нещодавно всі папери були передані до цивільного суду, а їх копії відправлені в Чорноморець. Буквально сьогодні мені дзвонив Сергій Керницький і говорив, що ще зустрінеться з керівником і пізніше передзвонить", - повідомив він.
"Існує договір між Зорею та Чорноморцем. А з усіх питань, пов'язаних з участю в ситуації каналу 2+2, раджу звертатися в одеський клуб. Тому справу передано до суду. Не знаю, чи отримали одесити папери вже чи ні, чи захочуть ознайомитися відразу або будуть затягувати процес... По всіх цих питаннях - до Чорноморця", - сказав Рафаїлов у коментарі Sport Arena.
Нагадаємо, суть конфлікту між Зорею та Чорноморцем полягає в невиплаті одеситами грошей, які були виручені від продажу квитків на матч луганчан в Лізі Європи з МЮ.
|
06.02.2017
Україна футбольна. Підсумки. Хто був най-най?..
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua