Рафаїлов: Всі папери по справі проти Чорноморця передані до суду

Долю заборгованості Чорноморця перед Зорею будуть вирішувати в цивільному суді.

Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Нещодавно всі папери були передані до цивільного суду, а їх копії відправлені в Чорноморець. Буквально сьогодні мені дзвонив Сергій Керницький і говорив, що ще зустрінеться з керівником і пізніше передзвонить", - повідомив він.

"Існує договір між Зорею та Чорноморцем. А з усіх питань, пов'язаних з участю в ситуації каналу 2+2, раджу звертатися в одеський клуб. Тому справу передано до суду. Не знаю, чи отримали одесити папери вже чи ні, чи захочуть ознайомитися відразу або будуть затягувати процес... По всіх цих питаннях - до Чорноморця", - сказав Рафаїлов у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, суть конфлікту між Зорею та Чорноморцем полягає в невиплаті одеситами грошей, які були виручені від продажу квитків на матч луганчан в Лізі Європи з МЮ.