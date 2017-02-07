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1585 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 16:59
Офіційно. Дніпро позбавлений 6 очок за борг перед Даніло
Прем'єр-ліга внесла зміни в турнірній таблиці чемпіонату України.
За невиконання ФК Дніпро рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 22 вересня 2016 року, головну команду було позбавлено 6 (шести) турнірних очок, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Відповідний лист надійшов до ФФУ від ДК ФІФА.
Причиною покарання стали борги перед екс-гравцем клубу Даніло.
Нагадаємо, цього сезону Дніпро вже позбувся 6-ти очок за заборгованість перед тренерським штабом Хуанде Рамоса.
Як відомо, дисциплінарний комітет ФІФА мав розглянути питання можливого переведення Дніпра в Першу лігу 31 січня.
Таким чином, у Дніпра стало 6 очок після 18 турів.
Раніше повідомлялося, що Дніпро закриває борги перед футболістами та працівниками клубу.
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