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07.02.2017  16:59

Офіційно. Дніпро позбавлений 6 очок за борг перед Даніло

Прем'єр-ліга внесла зміни в турнірній таблиці чемпіонату України.

За невиконання ФК Дніпро рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 22 вересня 2016 року, головну команду було позбавлено 6 (шести) турнірних очок, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Відповідний лист надійшов до ФФУ від ДК ФІФА.

Причиною покарання стали борги перед екс-гравцем клубу Даніло.

Нагадаємо, цього сезону Дніпро вже позбувся 6-ти очок за заборгованість перед тренерським штабом Хуанде Рамоса.

Як відомо, дисциплінарний комітет ФІФА мав розглянути питання можливого переведення Дніпра в Першу лігу 31 січня.

Таким чином, у Дніпра стало 6 очок після 18 турів.

Раніше повідомлялося, що Дніпро закриває борги перед футболістами та працівниками клубу.
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