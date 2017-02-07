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278 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  17:40

Чорноморець може підписати екс-хавбека Карпат

Чорноморець може підписати півзахисника Артура Карнозу.

26-річний гравець проходить перегляд в одеському клубі, стало відомо ua.tribuna.com.

Нагадаємо, в кінці року Карпати надали півзахисникові статус вільного агента.

Гравець перебував на перегляді в польському клубі Заглембе, однак контракт так і не підписав.
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