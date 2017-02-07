Дніпро вилетів на другий збір і назвав своїх спаринг-партнерів

У вівторок, 7 лютого, Дніпро відлетів до Туреччини на другий збір.

Головний тренер Дніпра Дмитро Михайленко взяв на збір 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Воротарі: Андрій Лунін, Олексій Баштаненко, Данило Кучер;

Захисники: Олександру Влад, Володимир Адамюк, Володимир Польовий, Євген Чеберячко, Дмитро Нагієв, Олександр Сваток, Максим Лопирьонок, Олександр Сафронов, Тимофій Сухар;

Півзахисники: Сергій Кравченко, Юрій Вакулко, Владислав Кочергін, Євген Чеберко, Ігор Когут, Руслан Ротань, Максим Луньов, Ярослав Гоменко, Денис Костишин;

Нападники: Артем Довбик, Денис Баланюк, Олег Кожушко.

У порівнянні з попереднім збором у команді немає Валерія Лучкевича і юного Каміля Хучбарова.

У той же час приєднався до першої команди з молодіжного складу Денис Костишин.

Збір триватиме до 20 лютого. 8 лютого відбудеться контрольний матч з польським Подбескідзе (початок о 16:00).

Всього на зборі заплановано 4 спаринги. Окрім Подбескідзе, "дніпряни" зіграють з боснійською Младостю (11 лютого), грузинським Торпедо (Кутаїсі) (15 лютого) і казахстанським Тоболом (19 лютого).

Раніше стало відомо, що Дніпро позбавлений 6 очок за борг перед Даніло.