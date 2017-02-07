Представник Зозулі: Роман гравець Райо Вальєкано і він не говорив, що не хоче за них грати
Роман Зозуля не говорив, що не хоче грати в Райо Вальєкано.
Про це заявив представник гравця Хосе Лоренсо Хіменес, коментуючи ситуацію з футболістом.
"Зозуля гравець Райо Вальєкано і він не говорив, що не хоче за них грати. Ми хочемо обернути цю ситуацію таким чином, щоб він міг вільно займатися своєю професією, без примусу, тиску і з мінімальними вимогами безпеки", - сказав він.
"Взимку у Зозулі було багато пропозицій. Крім Райо Вальєкано, ми отримували запити з Браги і ПАОКа. Був інтерес від команд з Франції, Іспанії, Туреччини і Мексики", - зазначив аген.
За словами Хіменеса, Зозулі сподобалася пропозиція Райо Вальєкано.
"Він знав, що це за команда і був зацікавлений грати в ній. Допомогли і хороші відносини між Бетісом і Райо", - цитує Хіменеса ua.tribuna.com.
Раніше повідомлялоя, що Зозуля вирішив залишитися в Бетісі.
Нагадаємо, що грати за Бетіс Зозуля не зможе до кінця сезону, оскільки вже змінив дві команди.
|Роман Зозуля
|
07.02.2017
Дебют Лучкевича, успішні дні Шахова. Огляд зарубіжної преси
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua