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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 18:14
Олімпік підписав захисника та нападника
Олімпік підписав центрального захисника Євгена Захарченка і нападника Михайла Сергійчука.
Про це в ефірі телеканалу Футбол повідомив головний тренер донецького клубу Роман Санжар.
"Контракти підписані Сергійчуком і Захарченком. Єрмаченко поки на перегляді, ми хочемо зіграти кілька матчів, і лише потім будемо приймати рішення", - повідомив Санжар.
Сергійчук раніше виступав на Верес, який залишив у січні.
Останнім клубом Євгена Захарченка був Чорноморець.
Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.
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