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105 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  18:14

Олімпік підписав захисника та нападника

Олімпік підписав центрального захисника Євгена Захарченка і нападника Михайла Сергійчука.

Про це в ефірі телеканалу Футбол повідомив головний тренер донецького клубу Роман Санжар.

"Контракти підписані Сергійчуком і Захарченком. Єрмаченко поки на перегляді, ми хочемо зіграти кілька матчів, і лише потім будемо приймати рішення", - повідомив Санжар.

Сергійчук раніше виступав на Верес, який залишив у січні.

Останнім клубом Євгена Захарченка був Чорноморець.

Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.
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