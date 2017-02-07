Олімпік підписав захисника та нападника

Олімпік підписав центрального захисника Євгена Захарченка і нападника Михайла Сергійчука.

Про це в ефірі телеканалу Футбол повідомив головний тренер донецького клубу Роман Санжар.

"Контракти підписані Сергійчуком і Захарченком. Єрмаченко поки на перегляді, ми хочемо зіграти кілька матчів, і лише потім будемо приймати рішення", - повідомив Санжар.

Сергійчук раніше виступав на Верес, який залишив у січні.

Останнім клубом Євгена Захарченка був Чорноморець.

Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.