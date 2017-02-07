Кварцяний взяв в Туреччину 30 гравців Волині

У вівторок, 7 лютого, луцька Волинь відправилася на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

У місцевій Анталії лучани перебуватимуть з 7 по 20 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

У складі команди до другої частини чемпіонату під керівництвом Віталія Кварцяного готуватимуться наступні футболісти:

Воротарі: Віталій Неділько, Артем Кичак, Андрій Марчук, Денис Хвалицький;

Захисники: Сергій Логінов, Міха Горопевшек, Роман Никитюк, Владислав Шаповал, Юрій Романюк, Сергій Мелінишин, Данило Бескоровайний, Олег Тракало, Роман Шандрук, Руслан Марушка;

Півзахисники: Олег Герасимюк, Редван Мемешев, Дмитро Задерецький, Артем Дудік, Олександр Чепелюк, Андрій Никитюк, Юрій Тетеренко, Євген Котюн, Андрій Ляшенко, Ілля Тимошенко, Олег Марчук;

Нападники: Сергій Петров, Анатолій Діденко, Євген Могіль, Владислав Дмитренко, Назар Нич.

Перший спаринг команди запланований на четвер 9 лютого.

Суперником волинян стане македонський клуб Академія Пандев.

Про плани подальших спарингів Волині буде повідомлено пізніше.

Як відомо, на зборах в Туреччині Волинь зіграє шість матчів.