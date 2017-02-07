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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 19:09
Дедечко і Антонов не підійшли Анжі
Форвард Олексій Антонов і хавбек Денис Дедечко, що проходили перегляд в Анжі, не підійшли російському клубу.
Обидва українці вже покинули розташування махачкалінського клубу, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Дедечко обирає між клубами Греції, Кіпру й Ізраїлю.
Також була інформація, що Антонов продовжить кар'єру за кордоном.
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