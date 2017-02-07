Дедечко і Антонов не підійшли Анжі

Форвард Олексій Антонов і хавбек Денис Дедечко, що проходили перегляд в Анжі, не підійшли російському клубу.

Обидва українці вже покинули розташування махачкалінського клубу, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Дедечко обирає між клубами Греції, Кіпру й Ізраїлю.

Також була інформація, що Антонов продовжить кар'єру за кордоном.