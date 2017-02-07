Дебют Лучкевича, успішні дні Шахова. Огляд зарубіжної преси

Чемпіон продовжує стежити за виступами українських футболістів, які грають у європейських чемпіонатах





Ми продовжуємо стежити за виступами українських футболістів, які грають у європейських чемпіонатах. Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Бельгії та Греції. Чемпіон і надалі не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Вже колишній хавбек Дніпра Валерій Лучкевич провів перший матч за бельгійський Стандард. В грі проти команди Андрія Тотовицького (цей українець на полі, на жаль, не з’явився, ба, навіть до заявки на матч не потрапив…) Кортрейка Валерій відіграв усі 90 хвилин, проте запам’ятатися в першому матчі за новий клуб якимись вдалими діями не зміг. Крім того, частково Лучкевич винен у першому пропущеному м’ячі свого клубу, про що нижче… Клуб з міста Льєж, який грає на одному з кращих стадіонів Бельгії під назвою "Моріс Дюфраж", опоненту на своєму полі безславно поступився – рахунок поєдинку 0:3. Наразі Стандард посідає в таблиці про ранги лише дев’яту позицію – аж ніяк не гідне такого титулованого й амбіційного клубу місце. (Цікаво, що згаданий стадіон вміщує трохи більше 30 тисяч глядачів, а середня відвідуваність арени складає майже 23 000.)

На задньому плані - Валерій Лучкевич. Світлина .rtl.be

Спортивний відділ бельгійського сайту RTL гру Лучкевича прокоментував наступним чином. "…Ніби на зло прем’єрному матчу хлопця склався перший гол гостей. Валерій Лучкевич розпорядився м’ячем не кращим чином. Цей гравець намагався протидіяти передачі з флангу, проте вибив круглого на Tедді Шевальє. Той забив… Втім, у поразці винен точно не він, а уся команда. Та й це тема окремої, довгої й неприємної розмови…"

Інший ресурс, RTBF, акцентував увагу на іншому. "…Схоже, що принаймні в перших матчах Лучкевич буде грати саме в обороні, хоча може бути корисний і на позиції півзахисника. За відсутності дискваліфікованого Горо він потрібен саме тут. Українець провів перший матч за новий клуб, робити якісь висновки зарано, але надії на нього покладають значні…"

Інший український "бельгієць", хавбек Генка Руслан Малиновський, черговий матч свого клубу провів у стартовому складі й відіграв усі 90 з гаком хвилин. Цього разу Руслан був не настільки активним, як зазвичай – у фокусі уваги журналістів були інші гравці Генка. Проте той факт, що тренер команди Малиновського не замінив, говорить про наявність довіри до Малиновського. До слова, Генк гру проти Мускрона виграв з рахунком 1:0, і нині розташувався на восьмій позиції в таблиці Ліги Жупілє.

Провідний бельгійський спортивний ресурс Sporza в звіті про матч згадує Малиновського лише раз "…Схоже, що в епізоді з втраченою нагодою Деваст встиг лише здивуватися. А от підлаштуватися під дивний постріл Малиновського у бік воріт центрбек, який опинився на вістрі атаки, не зміг…"

Інше видання, Walfoot пише про те, що Руслан має діяти значно краще. "…Це був не кращий матч для Малиновського, адже від футболіста, який грає на позиції креативного хавбека, очікуєш постійного загострення й пошуку можливостей для того щоб нападники могли завдати разючого удару. Але цього разу цей півзахисник, таке враження, частіше шукав на полі сам себе…"

Захисник німецького клубу Дармштадт Артем Федецький провів перший матч у стартовому складі свого клубу в цьому році (зіграв усі 90 хвилин). Втім, це "ліліям" не допомогло, адже черговий матч програний – цього разу Айнтрахту з Франкфурта (2:0). Як і раніше, команда Артема посідає останню позицію в таблиці про ранги. Сам Федецький в цілому, на фоні партнерів по команді, зіграв непогано, наприклад, виграв шість з восьми силових дуелей у візаві. Втім, цього для того, щоб перервати 11-ти матчеву серію без перемог, виявилося замало.

Німецький спортивний ресурс Spox про гру Федецького написав наступне. "…Залишив неоднозначне враження. У багатьох епізодах зіграв сильно, проте надто часто дозволяв Ребичу небезпечно проходити вперед його флангом. Звісно, треба враховувати й те, що Федецького часто підводив Сем, який залишав українця грати проти візаві самому. Тому жорстко критикувати захисника не варто…"

Ще один колишній хавбек Дніпра Євген Шахов у грі за свій ПАОК робить чергові успіхи. Його команда не тільки переграла Астерас з рахунком 3:2, але й здобула вже сьому поспіль перемогу! Крім того, клуб з міста Салоніки переміг вже 12-й раз у 13-ти матчах. Приємно, що не тільки учасником, а й безпосереднім "ковалем" такого успіху є й наш гравець. В активі Євгена перший гол у матчі. Після цієї перемоги ПАОК посідає третю позицію в таблиці.

Євген Шахов. Світлина pbs.twimg.com

Сайт клубу Євгена Paokfc підійшов до висвітлення матчу, взявши на озброєння пафосні штампи, проте похвалити нашого хлопця не забув. "…Схоже, ми вже не на порозі значних якісних змін, а маємо можливість насолоджуватися ними вже зараз!.. Перший гол у матчі був забитий завдяки класній грі не тільки українця Шахова, який забив після підключення у штрафний майданчик гостей, а й завдячуючи хорошій фланговій грі…"

Загальнонаціональний грецький спортивний сайт SentraGoal про нашого співвітчизника також згадав. "…Шанувальники клубу ПАОК можуть бути задоволені – їх команда зіграла черговий класний матч… Початок перемозі над суперником поклав Шахов, який відчув епізод із передачею з флангу й опинився у потрібному місці в потрібний час… Крім того, на своїй позиції він кілька разів (якщо бути точними, то чотири – прим. Чемпіона) перехоплював м’яча в епізодах, коли суперник проводив небезпечні атаки…"

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