Мілевський забив свій третій гол на зборах Тосно

Форвард Тосно Артем Мілевський забив гол у товариському матчі проти чеської Збройовки (2:2).

32-річний українець вийшов на заміну в перерві і на 52-й хвилині зрівняв рахунок, пише сайт клубу.

Додамо, що це вже третій гол Мілевського під час підготовки Тосно до другої частини сезону.

Нагадаємо, нещодавно форвард скаржився, що з чемпіонату Росії не викликають в збірну України.