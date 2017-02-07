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365 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 19:48
Мілевський забив свій третій гол на зборах Тосно
Форвард Тосно Артем Мілевський забив гол у товариському матчі проти чеської Збройовки (2:2).
32-річний українець вийшов на заміну в перерві і на 52-й хвилині зрівняв рахунок, пише сайт клубу.
Додамо, що це вже третій гол Мілевського під час підготовки Тосно до другої частини сезону.
Нагадаємо, нещодавно форвард скаржився, що з чемпіонату Росії не викликають в збірну України.
|Артем Мілевський
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