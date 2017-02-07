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07.02.2017  20:12

Динамо виграло у хорватського клубу

Динамо виграло у хорватського Осієка в контрольному поєдинку на зборах в Іспанії.

Контрольний матч

7 лютого

Динамо – Осієк (Хорватія) – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Циганков (19), 1:1 – Кнежевич (76), 2:1 – Оріховський (89)

Динамо (1-й тайм): Коваль, Морозюк (Бурда, 31), Антунеш, Пантич, Віда, Рибалка, Гармаш, Буяльський, Ярмоленко, Циганков (Бесєдін, 31), Мораес.

Динамо (2-й тайм): Рудько, Бурда, Хачеріді, Віда (Морозюк, 57), Очигава, Корзун, Сидорчук, Оріховський, Бесєдін, Ярмоленко (Циганков, 61), Яремчук.
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