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07.02.2017  20:42

Олімпік у спарингу розгромив турецький Мерсін

Олімпік в рамках спарингу обіграв команду з першого турецького дивізіону Мерсін Ідманюрду.

Контрольний матч

7 лютого

Олімпік – Мерсін (Туреччина) – 7:0 (4:0)

Голи: 1:0 - Сергійчук (14), 2:0 - Поступаленко (15), 3:0 - Хомутов (22), 4:0 - Поступаленко (29), 5:0 - Матяж (65) 6:0 - Єрмаченко (79), 7:0 - Матяж (89)

Олімпік: Махарадзе (Котляров, 46), Парцванія (Олійник, 46), Емерсон, Захарченко (Гришко, 46), Федорів (Немчанінов, 46), Цимбалюк (Богданов, 46), Козлов (Моха, 46), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Хомутов (Брікнер, 46), Шестаков (Єрмаченко, 46), Сергійчук (Матяж, 46).

Попередження: Парцванія (32), Емерсон (40), Богданов (54).
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