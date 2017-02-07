Олімпік перегляне камерунського захисника

Донецький Олімпік перегляне камерунського захисника.

Про це Футбол 1 розповів наставник Роман Санжар.

"Переглядаємо захисника. Йому 25 років. Здається, він камерунець, але з якої команди, не можу сказати", - зазначив тренер.

"У Туреччині він знаходився в розташуванні тбіліського Динамо. Порадив переглянути його В'ячеслав Грозний", - підсумував Санжар.

Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав захисника та нападника.