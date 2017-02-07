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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 21:13
Олімпік перегляне камерунського захисника
Донецький Олімпік перегляне камерунського захисника.
Про це Футбол 1 розповів наставник Роман Санжар.
"Переглядаємо захисника. Йому 25 років. Здається, він камерунець, але з якої команди, не можу сказати", - зазначив тренер.
"У Туреччині він знаходився в розташуванні тбіліського Динамо. Порадив переглянути його В'ячеслав Грозний", - підсумував Санжар.
Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав захисника та нападника.
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