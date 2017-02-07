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07.02.2017  21:42

Зірка проведе спаринг проти Црвени Звєзди

Визначився черговий суперник по спарингу Зірки на кіпрському тренувальному зборі.

10 лютого кропивницька команда зіграє проти чинного чемпіона Сербії Црвени Звєзди, пише сайт клубу.

Матч відбудеться в Пафосі, початок - о 14:00.

Раніше повідомлялося, що Зірка на Кіпрі розгромлена Партизаном.
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