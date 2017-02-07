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303 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 21:57
ПСЖ готовий підписати нападника Манчестер Сіті за 80 мільйонів
Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може продовжити кар'єру в ПСЖ.
Французький клуб готовий заплатити за трансфер 28-річного аргентинця 80 мільйонів фунтів.
Самому футболістові парижани хочуть запропонувати контракт з окладом 1,2 мільйона євро на місяць, пише sportbox.ru.
Як відомо, діюча угода Агуеро з "городянами" розрахована до 2019 року.
|Серхіо Агуеро
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