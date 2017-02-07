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07.02.2017  21:57

ПСЖ готовий підписати нападника Манчестер Сіті за 80 мільйонів

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Французький клуб готовий заплатити за трансфер 28-річного аргентинця 80 мільйонів фунтів.

Самому футболістові парижани хочуть запропонувати контракт з окладом 1,2 мільйона євро на місяць, пише sportbox.ru.

Як відомо, діюча угода Агуеро з "городянами" розрахована до 2019 року. 

Серхіо Агуеро
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