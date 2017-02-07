Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кубок Німеччини. 1/8 фіналу. Баварія виграла у Вольфсбурга. Інші матчі
Чемпіонат Італії. 23 тур. Рома перемогла Фіорентину
Шахтар залишиться в Португалії до матчу з Сельтою
Михайленко: Зняття 6 очок? Продовжимо працювати
ПСЖ готовий підписати нападника Манчестер Сіті за 80 мільйонів
Зірка проведе спаринг проти Црвени Звєзди


Новини
23:44
Футбол. Кубок Німеччини. 1/8 фіналу. Баварія виграла у Вольфсбурга. Інші матчі
23:39
Футбол. Чемпіонат Італії. 23 тур. Рома перемогла Фіорентину
23:02
Футбол. Шахтар залишиться в Португалії до матчу з Сельтою
22:45
Баскетбол. Зайцев залишив Манресу і повернувся до Польщі
22:24
Футбол. Михайленко: Зняття 6 очок? Продовжимо працювати
21:57
Футбол. ПСЖ готовий підписати нападника Манчестер Сіті за 80 мільйонів
21:42
Футбол. Зірка проведе спаринг проти Црвени Звєзди
21:33
Хокей. Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію
21:13
Футбол. Олімпік перегляне камерунського захисника
20:42
Футбол. Олімпік у спарингу розгромив турецький Мерсін
Усі новини
132 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  22:24

Михайленко: Зняття 6 очок? Продовжимо працювати

Дніпро продовжить підготовку до відновлення чемпіонату в робочому режимі.

Так Футбол 1 прокоментував інформацію про зняття шести очок наставник команди Дмитро Михайленко.

"Від вас, журналістів, вперше почув, тому що тренуємося, немає часу читати новини. Але навіть якщо таке трапилося, будемо продовжувати працювати так само, як і працювали", - зазначив Михайленко.

Нагадаємо, цього сезону Дніпро вже позбувся 6-ти очок за заборгованість перед тренерським штабом Хуанде Рамоса

Дмитро Михайленко
Коментарі
 — 0
Читай також
Михайленко: Готовий працювати з Дніпром в будь-який лізі
Михайленко: Ми налаштовувалися на перемогу і могли завоювати три очки
Михайленко: Борги відсутні, Дніпро буде жити
Михайленко: Були два різні тайми

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
07.02.2017

Дебют Лучкевича, успішні дні Шахова. Огляд зарубіжної преси
Чемпіон продовжує стежити за виступами українських футболістів, які грають у європейських чемпіонатах
Україна футбольна. Підсумки. Хто був най-най?..
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter