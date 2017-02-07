Михайленко: Зняття 6 очок? Продовжимо працювати

Дніпро продовжить підготовку до відновлення чемпіонату в робочому режимі.

Так Футбол 1 прокоментував інформацію про зняття шести очок наставник команди Дмитро Михайленко.

"Від вас, журналістів, вперше почув, тому що тренуємося, немає часу читати новини. Але навіть якщо таке трапилося, будемо продовжувати працювати так само, як і працювали", - зазначив Михайленко.

Нагадаємо, цього сезону Дніпро вже позбувся 6-ти очок за заборгованість перед тренерським штабом Хуанде Рамоса.