Шахтар залишиться в Португалії до матчу з Сельтою

Шахтар продовжить підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти Сельти в Португалії.

Про це пише офіційний сайт клубу.

9-го лютого гірники завершать збір в Лагуші і переїдуть в Брагу, де залишаться до виїзного матчу з Сельтою, який відбудеться 16 лютого.

На 10 лютого у Шахтаря запланований спаринг. Ім'я суперника не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах.