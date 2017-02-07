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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 23:02
Шахтар залишиться в Португалії до матчу з Сельтою
Шахтар продовжить підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти Сельти в Португалії.
Про це пише офіційний сайт клубу.
9-го лютого гірники завершать збір в Лагуші і переїдуть в Брагу, де залишаться до виїзного матчу з Сельтою, який відбудеться 16 лютого.
На 10 лютого у Шахтаря запланований спаринг. Ім'я суперника не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах.
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