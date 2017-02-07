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07.02.2017  23:39

Чемпіонат Італії. 23 тур. Рома перемогла Фіорентину

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

23-й тур

7 лютого

Рома – Фіорентина 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Джеко (39), 2:0 – Фасіо (58), 3:0 – Наінгголан (75), 4:0 – Джеко (83)

Рома: Шченсни, Фасіо, Рюдігер, Емерсон, Манолас, Наінгголан (Греньє, 89), Стротман, Ель-Шаараві (Тотті, 81), де Россі (Паредес, 85), Бруно Перес, Джеко.

Фіорентина: Тетерушану, Олівера (Ілічич, 63), Родрігес, Асторі, Бадель, Санчес, Валеро, Весіно, Бернардескі (Тельо, 74), Кьєза (Крістофоро, 78), Ель-Бабакар.

Попередження: Стротман (18), Санчес (35), Валеро (41), де Россі (56), Родрігес (57). 

    І В Н П М О
  1 Ювентус 22 18 0 4 45-16 54
  2 Рома 23 16 2 5 48-21 50
  3 Наполі 23 14 6 3 55-26 48
+1 4 Лаціо 23 13 4 6 41-27 43
-1 5 Інтер 23 13 3 7 37-24 42
  6 Аталанта 23 13 3 7 36-25 42
  7 Фіорентина 23 10 7 6 38-33 37
  8 Мілан 22 11 4 7 32-27 37
  9 Торіно 23 8 8 7 40-33 32
+2 10 Сампдорія 23 8 6 9 26-29 30
-1 11 Удінезе 23 8 5 10 27-29 29
-1 12 К'єво 23 8 5 10 22-30 29
+3 13 Сассуоло 23 8 3 12 32-37 27
-1 14 Болонья 22 7 6 9 22-33 27
-1 15 Кальярі 23 8 3 12 32-48 27
-1 16 Дженоа 23 6 7 10 27-33 25
  17 Емполі 23 5 7 11 14-31 22
+1 18 Палермо 23 3 5 15 19-42 14
-1 19 Кротоне 22 3 4 15 20-38 13
  20 Пескара 23 1 6 16 19-50 9
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