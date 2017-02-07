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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 23:39
Чемпіонат Італії. 23 тур. Рома перемогла Фіорентину
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
23-й тур
7 лютого
Рома – Фіорентина 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Джеко (39), 2:0 – Фасіо (58), 3:0 – Наінгголан (75), 4:0 – Джеко (83)
Рома: Шченсни, Фасіо, Рюдігер, Емерсон, Манолас, Наінгголан (Греньє, 89), Стротман, Ель-Шаараві (Тотті, 81), де Россі (Паредес, 85), Бруно Перес, Джеко.
Фіорентина: Тетерушану, Олівера (Ілічич, 63), Родрігес, Асторі, Бадель, Санчес, Валеро, Весіно, Бернардескі (Тельо, 74), Кьєза (Крістофоро, 78), Ель-Бабакар.
Попередження: Стротман (18), Санчес (35), Валеро (41), де Россі (56), Родрігес (57).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|18
|0
|4
|45-16
|54
|2
|Рома
|23
|16
|2
|5
|48-21
|50
|3
|Наполі
|23
|14
|6
|3
|55-26
|48
|+1
|4
|Лаціо
|23
|13
|4
|6
|41-27
|43
|-1
|5
|Інтер
|23
|13
|3
|7
|37-24
|42
|6
|Аталанта
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|7
|Фіорентина
|23
|10
|7
|6
|38-33
|37
|8
|Мілан
|22
|11
|4
|7
|32-27
|37
|9
|Торіно
|23
|8
|8
|7
|40-33
|32
|+2
|10
|Сампдорія
|23
|8
|6
|9
|26-29
|30
|-1
|11
|Удінезе
|23
|8
|5
|10
|27-29
|29
|-1
|12
|К'єво
|23
|8
|5
|10
|22-30
|29
|+3
|13
|Сассуоло
|23
|8
|3
|12
|32-37
|27
|-1
|14
|Болонья
|22
|7
|6
|9
|22-33
|27
|-1
|15
|Кальярі
|23
|8
|3
|12
|32-48
|27
|-1
|16
|Дженоа
|23
|6
|7
|10
|27-33
|25
|17
|Емполі
|23
|5
|7
|11
|14-31
|22
|+1
|18
|Палермо
|23
|3
|5
|15
|19-42
|14
|-1
|19
|Кротоне
|22
|3
|4
|15
|20-38
|13
|20
|Пескара
|23
|1
|6
|16
|19-50
|9
— 0
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