Чемпіонат Франції. 24 тур. Монако і ПСЖ перемогли. Інші зустрічі
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матчі 24-го туру
7 лютого
Монпельє – Монако 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Глік (16), 0:2 – Мбаппе (20), 1:2 – Ілтон (47)
Монпельє: Журдран, Ілтон, Руссійон, Мукіеле, Покорни, Будебуз, Іконе (Камара, 62), Доллі (Ласн, 81), Сілла, Мбенза (Муньє, 25), Скірі.
Монако: Субашич, Глік, Менді, Сідібе (Туре, 57), Жемерсон, Бакайоко, Моутінью, Лемар, Бернарду Сілва (Фалькао, 81), Мбаппе, Жермен (Фабіньо, 49).
Попередження: Сілла (15), Менді (72), Жемерсон (82).
Вилучення: Жемерсон (88).
Кан – Бордо 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – Ролан (11), 0:2 – Камано (22), 0:3 – Камано (62), 0:4 – Плашил (90)
Кан: Веркутр, Леборнь, Да Сільва, Яхья, Делаплас (Макенго, 46), Бесса, Фере, Адеоті (Себ, 64), Базіль, Сантіні, Карамо (Роделен, 57).
Бордо: Каррассо, Йованович, Сабалі (Пелленар, 82), Гаїч, Паллуа, Санкаре (Арамбаррі, 85), Тулалан, Камано, Плашил, Малком, Ролан (Лаборд, 75).
Попередження: Сабалі (10), Адеоті (51).
ПСЖ – Лілль 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Кавані (70), 1:1 – де Превіль (86), 2:1 – Лукас Моура (90)
ПСЖ: Ареоля, Тіаго Сілва, Максвелл, Орьє, Кімпембе, Дракслер (Лукас Моура, 65), Матюіді, Ді Марія, Мотта, Бен-Арфа (Рабьо, 61), Кавані.
Лілль: Еньєма, Баша, Беріа (Біссума, 82), Пальмьєрі, Сумаоро, Амаду, Шека, Кішна (Ботеак, 71), Коршья, Ель-Газі, Бензія (де Превіль, 54).
Попередження: Бензія (30), Кімпембе (60), Коршья (83).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Монако
|24
|17
|4
|3
|70-23
|55
|2
|ПСЖ
|24
|16
|4
|4
|47-18
|52
|3
|Ніцца
|23
|14
|7
|2
|38-18
|49
|4
|Ліон
|22
|12
|1
|9
|40-27
|37
|5
|Сент-Етьєн
|23
|9
|9
|5
|26-18
|36
|+1
|6
|Бордо
|24
|9
|9
|6
|29-28
|36
|-1
|7
|Марсель
|23
|9
|6
|8
|29-28
|33
|8
|Генгам
|23
|8
|7
|8
|28-27
|31
|9
|Ренн
|23
|8
|7
|8
|23-27
|31
|10
|Тулуза
|23
|8
|5
|10
|26-26
|29
|11
|Нансі
|22
|7
|6
|9
|18-25
|27
|12
|Лілль
|24
|7
|5
|12
|22-30
|26
|13
|Монпельє
|24
|6
|8
|10
|33-42
|26
|14
|Метц
|22
|7
|5
|10
|22-38
|26
|15
|Нант
|23
|7
|5
|11
|15-31
|26
|16
|Кан
|23
|7
|4
|12
|25-40
|25
|17
|Діжон
|23
|5
|9
|9
|31-35
|24
|18
|Анже
|23
|6
|5
|12
|19-32
|23
|19
|Бастія
|23
|5
|7
|11
|20-28
|22
|20
|Лор'ян
|23
|6
|3
|14
|26-46
|21
|
07.02.2017
Дебют Лучкевича, успішні дні Шахова. Огляд зарубіжної преси
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