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07.02.2017  23:57

Чемпіонат Франції. 24 тур. Монако і ПСЖ перемогли. Інші зустрічі

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 24-го туру

7 лютого

Монпельє – Монако 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Глік (16), 0:2 – Мбаппе (20), 1:2 – Ілтон (47)

Монпельє: Журдран, Ілтон, Руссійон, Мукіеле, Покорни, Будебуз, Іконе (Камара, 62), Доллі (Ласн, 81), Сілла, Мбенза (Муньє, 25), Скірі.

Монако: Субашич, Глік, Менді, Сідібе (Туре, 57), Жемерсон, Бакайоко, Моутінью, Лемар, Бернарду Сілва (Фалькао, 81), Мбаппе, Жермен (Фабіньо, 49).

Попередження: Сілла (15), Менді (72), Жемерсон (82).

Вилучення: Жемерсон (88).

Кан – Бордо 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Ролан (11), 0:2 – Камано (22), 0:3 – Камано (62), 0:4 – Плашил (90)

Кан: Веркутр, Леборнь, Да Сільва, Яхья, Делаплас (Макенго, 46), Бесса, Фере, Адеоті (Себ, 64), Базіль, Сантіні, Карамо (Роделен, 57).

Бордо: Каррассо, Йованович, Сабалі (Пелленар, 82), Гаїч, Паллуа, Санкаре (Арамбаррі, 85), Тулалан, Камано, Плашил, Малком, Ролан (Лаборд, 75).

Попередження: Сабалі (10), Адеоті (51).

ПСЖ – Лілль 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Кавані (70), 1:1 – де Превіль (86), 2:1 – Лукас Моура (90)

ПСЖ: Ареоля, Тіаго Сілва, Максвелл, Орьє, Кімпембе, Дракслер (Лукас Моура, 65), Матюіді, Ді Марія, Мотта, Бен-Арфа (Рабьо, 61), Кавані.

Лілль: Еньєма, Баша, Беріа (Біссума, 82), Пальмьєрі, Сумаоро, Амаду, Шека, Кішна (Ботеак, 71), Коршья, Ель-Газі, Бензія (де Превіль, 54).

Попередження: Бензія (30), Кімпембе (60), Коршья (83). 

    І В Н П М О
  1 Монако 24 17 4 3 70-23 55
  2 ПСЖ 24 16 4 4 47-18 52
  3 Ніцца 23 14 7 2 38-18 49
  4 Ліон 22 12 1 9 40-27 37
  5 Сент-Етьєн 23 9 9 5 26-18 36
+1 6 Бордо 24 9 9 6 29-28 36
-1 7 Марсель 23 9 6 8 29-28 33
  8 Генгам 23 8 7 8 28-27 31
  9 Ренн 23 8 7 8 23-27 31
  10 Тулуза 23 8 5 10 26-26 29
  11 Нансі 22 7 6 9 18-25 27
  12 Лілль 24 7 5 12 22-30 26
  13 Монпельє 24 6 8 10 33-42 26
  14 Метц 22 7 5 10 22-38 26
  15 Нант 23 7 5 11 15-31 26
  16 Кан 23 7 4 12 25-40 25
  17 Діжон 23 5 9 9 31-35 24
  18 Анже 23 6 5 12 19-32 23
  19 Бастія 23 5 7 11 20-28 22
  20 Лор'ян 23 6 3 14 26-46 21
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