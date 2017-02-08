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07.02.2017
177 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]08.02.2017 00:00
Кубок Іспанії. Барселона вийшла у фінал
Кубок Іспанії
1/2 фіналу
Другий матч
Барселона – Атлетико 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Суарес (43), 1:1 – Гамейро (83)
Барселона: Сіллессен, Умтіті, Піке, Альба, Деніс Суарес (Маскерано, 62), Серджи Роберто, Андре Гомеш, Ракітич (Іньєста, 72), Туран (Бускетс, 70), Мессі, Суарес.
Атлетико: Мойя, Савич, Філіпе Луіс, Хуанфран, Годін (Люка Ернандес, 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Феррейра Карраско, Грізманн, Торрес (Гамейро, 61).
Попередження: Серджи Роберто (19), Феррейра Карраско (36), Ракітич (66), Сіллессен (76), Савич (76), Суарес (87), Філіпе Луіс (90), Бускетс (90).
Вилучення: Серджи Роберто (57), Феррейра Карраско (69), Суарес (90).
Перший матч: 2:1
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