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10.04.2017  11:37

Чигринський відновився від травми

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський повернувся на поле після травми.

В матчі 28-го туру українець вийшов у стартовому складі на матч проти Керкіри (5:0) і відіграв всі 90 хвилин поєдинку.

Нагадаємо, що на початку березня Чигринський зламав руку і йому потрібна була операція.

Спочатку повідомлялося, що на відновлення від травми піде два місяці, але захисник відновився швидше передбачуваних термінів, пише ua-football.com. 

Дмитро Чигринський
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