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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 11:37
Чигринський відновився від травми
Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський повернувся на поле після травми.
В матчі 28-го туру українець вийшов у стартовому складі на матч проти Керкіри (5:0) і відіграв всі 90 хвилин поєдинку.
Нагадаємо, що на початку березня Чигринський зламав руку і йому потрібна була операція.
Спочатку повідомлялося, що на відновлення від травми піде два місяці, але захисник відновився швидше передбачуваних термінів, пише ua-football.com.
|Дмитро Чигринський
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