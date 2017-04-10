Чигринський відновився від травми

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський повернувся на поле після травми.

В матчі 28-го туру українець вийшов у стартовому складі на матч проти Керкіри (5:0) і відіграв всі 90 хвилин поєдинку.

Нагадаємо, що на початку березня Чигринський зламав руку і йому потрібна була операція.

Спочатку повідомлялося, що на відновлення від травми піде два місяці, але захисник відновився швидше передбачуваних термінів, пише ua-football.com.