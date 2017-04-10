Петраков назвав склад збірної України (U-18) на товариський матч з Італією

Головний тренер збірної України (U-18) Олександр Петраков визначився зі списком футболістів, які запрошені для підготовки та участі у товариському матчі проти команди Італії.

Нагадаємо, гра відбудеться 12 квітня у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.



На тренувальний міні-збір керманич юнацької збірної України серед гравців 1999 року народження викликав 18-х футболістів. Найбільше представництво у національній команді має київське Динамо, яке делегувало п’ятьох виконавців. Ще три гравці представляють дніпровське Дніпро.



Склад збірної України:



Голкіпери: Владислав Кучерук ("Динамо", Київ), Андрій Кожухар ("Чорноморець", Одеса)



Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - "Шахтар", Донецьк), Тимофій Сухар, Олександр Сафронов (обидва - "Дніпро", Дніпро), Денис Попов, Віталій Миколенко (обидва – "Динамо", Київ)



Півзахисники: Олексій Хахльов ("Алавес", Іспанія), Микола Мусолітін, ("Чорноморець", Одеса), Іван Будняк ("Дніпро", Дніпро), Олег Веремієнко ("Карпати", Львів), Владислав Наумець ("Динамо", Київ)



Нападники: Ярослав Дєда ("Волинь", Луцьк), Сергій Булеца, Денис Янаков (обидва - "Динамо", Київ), Андрій Ременюк ("Карпати", Львів), Володимир Ткач ("Оболонь-Бровар", Київ).