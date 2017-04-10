Кузнецов оголосив склад збірної України (U-16) на Турнір Розвитку УЄФА у Польщі
9 квітня збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочала навчально-тренувальний збір напередодні участі у Турнірі Розвитку УЄФА, який триватиме з 13 по 17 квітня у Гданську.
На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів, пише ФФУ.
Найбільше представництво в команді має київське "Динамо" – одразу чотирнадцять футболістів, ще двох гравців до збірної делегувало столичне РВУФК.
Склад збірної України U-16:
Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Руслан Нещерет, Валентин Моргун (обидва - "Динамо", Київ)
Захисники: Єгор Пінчук, Єгор Острік, Кристьян Біловар, Денис Білик, Олексій Дмітров, Микола Ярош (усі – "Динамо", Київ)
Півзахисники: Анатолій Матвєєв ("Дніпро", Дніпро), Дмитро Шамич ("Зміна Оболонь", Київ), Денис Підручний (РВУФК, Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Вікентій Волошин (усі – "Динамо", Київ), Давид Староста ("Ньїредьхаза", Угорщина)
Нападники: Данило Сікан (УФК "Карпати", Львів), Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган, Родіон Посєвкін (усі - "Динамо", Київ)
13 квітня українські юнаки розпочнуть виступи на турнірі матчем із однолітками з Норвегії.
15 квітня "синьо-жовті" зустрінуться із командою Словаччини, а завершуватимуть змагання підопічні Кузнецова 17 числа поєдинком із Польщею.
|Світлина ФФУ
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09.04.2017
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