Кузнецов оголосив склад збірної України (U-16) на Турнір Розвитку УЄФА у Польщі

9 квітня збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочала навчально-тренувальний збір напередодні участі у Турнірі Розвитку УЄФА, який триватиме з 13 по 17 квітня у Гданську.



На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів, пише ФФУ.

Найбільше представництво в команді має київське "Динамо" – одразу чотирнадцять футболістів, ще двох гравців до збірної делегувало столичне РВУФК.



Склад збірної України U-16:



Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Руслан Нещерет, Валентин Моргун (обидва - "Динамо", Київ)



Захисники: Єгор Пінчук, Єгор Острік, Кристьян Біловар, Денис Білик, Олексій Дмітров, Микола Ярош (усі – "Динамо", Київ)



Півзахисники: Анатолій Матвєєв ("Дніпро", Дніпро), Дмитро Шамич ("Зміна Оболонь", Київ), Денис Підручний (РВУФК, Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Вікентій Волошин (усі – "Динамо", Київ), Давид Староста ("Ньїредьхаза", Угорщина)



Нападники: Данило Сікан (УФК "Карпати", Львів), Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган, Родіон Посєвкін (усі - "Динамо", Київ)



13 квітня українські юнаки розпочнуть виступи на турнірі матчем із однолітками з Норвегії.

15 квітня "синьо-жовті" зустрінуться із командою Словаччини, а завершуватимуть змагання підопічні Кузнецова 17 числа поєдинком із Польщею.