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10.04.2017  17:54

Леоненко: Нарешті у Динамо з'явилися моменти, голи, комбінації

У матчі з Олімпіком у Динамо були моменти, голи, комбінації, а гравцям Шахтаря потрібно спати з м'ячем.

Про це заявив експерт програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Віктор Леоненко.

"Мені здається, сьогодні навіть ті люди, які не вболівали за Динамо, раділи. Нарешті з'явилися моменти, голи, комбінації", - сказав він.

"Правда, я б відзначив невдалу гру Гришка. Він - капітан, а виявився винен у пропущених м'ячах команди", - додав експерт.

А Шахтарю, на думку Леоненка, просто потрібно забивати.

"Висновок: потрібно спати з м'ячем. Гравці технічні, але у простих моментах не забивають. Зрозуміло, що, коли команда пропускає голи, - це завжди погано. Але у матчі з Чорноморцем Шахтар пропускав випадково", - підсумував він.

 
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