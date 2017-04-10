Фенербахче домовився з Шахтарем по трансферу Тайсона

Президент Фенербахче Алі Йилдирим прилітав до Києва, щоб обговорити з керівництвом Шахтаря потенційний трансфер півзахисника гірників Тайсона.

За інформацією видання, сторонам вдалося досягти попередньої угоди. Найближчим часом до Стамбулу вирушить агент гравця, щоб обговорити умови особистого контракту.

Нагадаємо, що контракт Тайсона з гірниками заканчується в грудні 2017 року.

Сам гравець заявляв, що не збирається продовжувати контракт з донецьким клубом і хотів би повернутися в Інтернасіональ. Крім того в ЗМІ була інформація про інтрес до Тайсона з боку китайських клубів, Зеніту, Роми і Порту, повідомляє ua-football.com з посиланням на fotospor.

Раніше повідомлялося, що агент Коноплянки прилетить в Стамбул на переговори з Фенербахче.