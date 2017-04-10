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345 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 18:52
Суркіс каже, що матч Динамо - Шахтар перенесений не через весілля доньки його брата
Президент Динамо Ігор Суркіс спростував інформацію про те, що матч Динамо - Шахтар був перенесений на п'ятницю, 21 квітня, із-за весілля дочки його брата Григорія.
"Моя дочка вийшла заміж рівно рік тому. У дочки брата 22 квітня весілля.
Якщо люди вважають, що матч перенесли із-за весілля, то вони помиляються.
Ми домовилися з Шахтаром зіграти в п'ятницю. Нам це зручно, в середу принципові матчі в Кубку, півфінал все-таки.
Ми, як хазяї, маємо право перенести матч. І я вважаю, що це не пов'язано не з весіллями, ні з чим. 20 годин в п'ятницю - слушний час. Сподіваюся, уболівальники прийдуть і підтримають нас", - цитує Суркіса FootballHub.
Раніше Суркіс повідомляв, що Ребров хотів подати у відставку після поразки від Зірки.
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10.04.2017
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