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10.04.2017  19:57

В Росії затримали партію підробних сувенірів із симоволікою ФІФА до Мундіалю

Російські митники затримали більше 10 тисяч підробних сувенірів з символікою ФІФА в аеропорту Домодєдово в Москві, в партії контрафакту серед іншого знайдені товарні знаки, приурочені до чемпіонату світу по футболу- 2018, що пройде в Росії.

Вантаж з найменуванням "сувенірна продукція" на адресу фізичної особи прибув до аеропорту з Гонконгу.

В результаті догляду виявлена партія товарів, а саме предмети сувенірної продукції, магніти, і прапори, в загальній кількості 10,1 тисяч одиниць.

Встановлено, що на усіх товарах нанесені різні товарні знаки, права на які належать Міжнародній федерації футбольних асоціацій : "RUSSIA 2018", "WORLD CUP 2018", у тому числі образотворчий товарний знак", - пише Р-спорт.
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