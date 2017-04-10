110 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 21:30 - Сhampion.com.ua
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Ювентус - Барселона. Онлайн-коментар матчу
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Ювентус
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Барселона
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Склади команд
11 квітня 2017, 21:45, Італія, Турин, стадіон Ювентус Стедіум
Арбітр: Шимон Марчиняк
Асистенти: Павел Сокольницьки, Томаш Лісткевич
Четвертий арбітр: Радослав Сейка
Додаткові помічники: Павел Рачковськи, Томаш Мусял (усі - Польща)
Арбітр: Шимон Марчиняк
Асистенти: Павел Сокольницьки, Томаш Лісткевич
Четвертий арбітр: Радослав Сейка
Додаткові помічники: Павел Рачковськи, Томаш Мусял (усі - Польща)
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