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10.04.2017  22:25

Динамо не погодило з Шахтарем перенесення матчу на п`ятницю 21 квітня - ЗМІ

Центральний поєдинок четвертого туру фінального етапу чемпіонату України між київським Динамо і донецьким Шахтаром перенесений з 22 на 21 квітня.

Як стало відомо MatchDay, згода Шахтаря при перенесенні матчу з суботи на п'ятницю не просилася.

Динамо в якості хазяїна поля самостійно зрушило дату "класико" на один день. Прем'єр-ліга, у свою чергу, повідомила "гірників" про рішення столичного клубу.

Раніше перенесення матчу прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс.
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