Останнє в розділі
10.04.2017
340 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 21:50
Нігерійський форвард Зірки хотів би грати за збірну України
Нігерійський форвард Зірки Андерсон Еселоа хотів б виступати за збірну України.
"Насправді, я дуже хотів би потрапити у збірну України. Було б цікаво спробувати себе на такому рівні.
Сподіватимемося, що у мене вийде залучити увагу тренерського штабу головної команди країни", - цитує Есеолу Террікон.
|Есеола
— 0
|
10.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua