Нігерійський форвард Зірки хотів би грати за збірну України

Нігерійський форвард Зірки Андерсон Еселоа хотів б виступати за збірну України.

"Насправді, я дуже хотів би потрапити у збірну України. Було б цікаво спробувати себе на такому рівні.

Сподіватимемося, що у мене вийде залучити увагу тренерського штабу головної команди країни", - цитує Есеолу Террікон.