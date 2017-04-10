Раньєрі: Я не вірю, що мене зливали гравці Лестера
В ефірі програми Monday Night Football колишній головний тренер Лестер Сіті Клаудіо Раньєрі розповів про останній період його роботи в команді.
"Було непросто. Я знав, що наступний сезон після чемпіонства буде зовсім іншим. Гравцям треба було перезавантажитися - ця не була команда готова триматися на високому рівні. Переломним моментом був матч із Севільєю.
Я побачив, як в другому таймі гравці билися разом, працювали разом.
Я відчував підтримку з усіх куточків світу. Хочу подякувати усім фанатам Лестера. До моменту відста
|Клаудіо Раньєрі
вки мій будинок був завалений листівками, шампанським і подарунками. Я не вірю чуткам, ніби гравці умовили керівництво клубу звільнити мене. Відмовляюся вірити в те, що вони могли мене "убити". Ні, ні і ні.
Канте для нас був найкращим півзахисником світу. Коли він пішов, довелося міняти систему. Я не хотів його продавати - так само, як Варді або Мареза.
Вірив, що команда може добитися чогось особливого в Лізі чемпіонів, про що і сказав гравцям", - цитує тренера soccer.ru.
|
10.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua