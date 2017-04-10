Раньєрі: Я не вірю, що мене зливали гравці Лестера

В ефірі програми Monday Night Football колишній головний тренер Лестер Сіті Клаудіо Раньєрі розповів про останній період його роботи в команді.

"Було непросто. Я знав, що наступний сезон після чемпіонства буде зовсім іншим. Гравцям треба було перезавантажитися - ця не була команда готова триматися на високому рівні. Переломним моментом був матч із Севільєю.

Я побачив, як в другому таймі гравці билися разом, працювали разом.

Я відчував підтримку з усіх куточків світу. Хочу подякувати усім фанатам Лестера. До моменту відста

Клаудіо Раньєрі

вки мій будинок був завалений листівками, шампанським і подарунками. Я не вірю чуткам, ніби гравці умовили керівництво клубу звільнити мене. Відмовляюся вірити в те, що вони могли мене "убити". Ні, ні і ні.

Канте для нас був найкращим півзахисником світу. Коли він пішов, довелося міняти систему. Я не хотів його продавати - так само, як Варді або Мареза.

Вірив, що команда може добитися чогось особливого в Лізі чемпіонів, про що і сказав гравцям", - цитує тренера soccer.ru.