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201 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 12:30
Бєлік: Влітку у складі Динамо та Шахтаря буде багато молоді, але це не страшно
Український футбол наразі перебудовується, і в Шахтарі та Динамо влітку буде багато молоді.
Про це заявив екс-нападник збірної України Олексій Бєлік.
"Наш футбол зараз перебудовується, його рівень в цілому впав, але це не означає, що не потрібно прагнути до великих цілей", - сказав він.
"Влітку у складі Динамо та Шахтаря (з огляду на чутки про вихід із донецької команди цілого ряду лідерів...) буде багато молоді, але це не страшно", - додав екс-футболіст.
За словами Бєліка, у Європі є приклади, коли клуби регулярно втрачаючи кращих своїх футболістів, проте добре виступають у Лізі Чемпіонів.
"Згадайте тільки гру Порту, Аякса й інших нідерландських команд", - цитує його Footboom.com.
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