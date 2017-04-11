Бєлік: Влітку у складі Динамо та Шахтаря буде багато молоді, але це не страшно

Український футбол наразі перебудовується, і в Шахтарі та Динамо влітку буде багато молоді.

Про це заявив екс-нападник збірної України Олексій Бєлік.

"Наш футбол зараз перебудовується, його рівень в цілому впав, але це не означає, що не потрібно прагнути до великих цілей", - сказав він.

"Влітку у складі Динамо та Шахтаря (з огляду на чутки про вихід із донецької команди цілого ряду лідерів...) буде багато молоді, але це не страшно", - додав екс-футболіст.

За словами Бєліка, у Європі є приклади, коли клуби регулярно втрачаючи кращих своїх футболістів, проте добре виступають у Лізі Чемпіонів.

"Згадайте тільки гру Порту, Аякса й інших нідерландських команд", - цитує його Footboom.com.