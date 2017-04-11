Як у чемпіонаті України інтригою запахло. Підсумки 24-го туру УПЛ

Левову частку уваги вболівальників прикуло протистояння між київським Динамо та донецьким Олімпіком.



Фото ФК Чорноморець Фото ФК Чорноморець

У черговому, п’ятому після зимової перерви, турі вищої ліги українського футболу у шести матчах було забито 14 голів. Шанувальники гри №1 стали свідками п’яти перемог різних клубів.

У 24-му ігровому колі було зафіксовано лише один нічийний результат.

Левову частку уваги вболівальників прикуло протистояння між київським Динамо та донецьким Олімпіком.

Сенсації, казуси, скандали й емоції – це чемпіонат нашої держави з футболу. Про все це й як завжди більше – у матеріалі від Чемпіона.

Подія туру

Поразка донецького Шахтаря та перемога київського Динамо можуть мати суттєві наслідки для фінального розташування команд у таблиці про ранги. Наразі гандикап чинного віце-чемпіона перед командою зі столиці складає 11 балів, проте не варто забувати, що всі ми ще станемо свідками двох матчів між нашими грандами – у Києві та Харкові. Крім того, важлива подія сталася також і в другій шістці команд. Невдача Волині у поєдинку зі Сталлю з міста Кам’янське показала, що колектив Віталія Кварцяного наразі має найменші шанси у боротьбі за "виживання".

Матч туру

Протистояння київського Динамо та донецького Олімпіка не вдалося. Точніше, перебіг поєдинку точно розчарував шанувальників команди Романа Санжара – цього разу "олімпійці" нав’язати столичному клубу свою волю не змогли. Розгром донецького клубу був продиктований відмінною грою колективу Сергія Реброва в атаці – "біло-синім" вдавалися симпатичні комбінації, господарі швидко долали центр поля, були кращими в силовій боротьбі. Не менш важливим є те, що вперше за 13(!) матчів в УПЛ ДК зіграло на нуль в обороні.

Світлина ФК Чорноморець

Команда туру

Колектив одеського Чорноморця, команда наставника Олександра Бабича, здобула найбільш значну перемогу у період "правління" цього тренера. Наступник Романа Григорчука, Бабич продовжує традиції "моряків", які підставляють підніжки командам-грандам. Таким чином, одесити суттєво покращили свої позиції у боротьбі за місце в Лізі Європи. Наразі "чорно-сині" займають шосту позицію, проте відстають від п’ятої позиції тепер лише на три бали. Найближчий матч "моряки" зіграють з Олександрією.

Ювіляр туру

За підсумками ігрового кола, яке минуло, півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко записав на свій рахунок чергове досягнення. Цього разу друге взяття воріт донецького Олімпіка стало для лідера збірної України 90-м у чемпіонатах України. Тепер у загальному заліку бомбардирів Андрія випереджають лише п’ятеро виконавців, серед яких четверо активні виступи вже закінчили. Найбільш результативним футболістом у матчах вищої ліги залишається колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких.

Антигерой туру

Голкіпер донецького Олімпіка Заурі Махарадзе зіграв не кращий матч у своїй кар’єрі. У поєдинку з київським Динамо Махарадзе допустив вагому помилку в епізоді з дальнім ударом Андрія Ярмоленка, коли в матчі відбулося друге взяття воріт. Крім того, не вельми вдало Заурі діяв також в інших епізодах, коли його захисники потребували підказок, команд і жестикуляції свого голкіпера. Варто сказати, що Динамо забиває Олімпіку чотири голи вже вдруге в поточному сезоні.

Цитата туру

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував нинішнє становище й ситуацію в своєму клубі: "...Відрив від Шахтаря 11 або 14 очок... Особливо це не має значення, Динамо зараз має виходити й перемагати в кожній грі. Головне, щоб був прогрес, і якщо ми будемо його бачити, Сергій Ребров, звичайно, залишиться працювати головним тренером. Якщо, звичайно, у нього буде таке бажання. Минулого літа я пропонував йому продовжити контракт на два-три роки. Він сказав, що відпрацює сезон до кінця, після чого сядемо за стіл переговорів і все вирішимо. У мене немає проблем з Ребровим. Якщо він захоче, буде моє бажання, ми сядемо і підпишемо новий контакт. Якщо ви мене сьогодні запитаєте, причому це не залежить від перемоги над Олімпіком, я за те, щоб Ребров залишався і працював в клубі. Більш того, я вам відкрию таємницю: після поразки в Кропивницькому Ребров виявив бажання піти. І мені коштувало чималих зусиль та нервів переконати його, щоб він залишався і продовжував працював. Я в нашого тренера вірю і, скажу відверто, вірив завжди..."

Довбик і Матвієнко

Гравець туру

Нападник Дніпра Артем Довбик став найкращим, на нашу думку, футболістом туру, який минув. В активі 19-річного форварда наразі найкращий матч у його поки не насиченій на події кар’єрі. Голи Артема були вкрай важливими, адже дозволили здобути одне очко у Львові, в поєдинку з безпосереднім конкурентом за місце у вищій лізі українського футболу, львівськими Карпатами. Таким чином, Довбик записав на свій рахунок уже три забитих м’яча з початку нинішнього сезону.

Гол туру

Хавбек одеського Чорноморця Олександр Андрієвський, контракт якого належить чинному чемпіону країни, київському Динамо, забив найкращий, на нашу думку, гол туру, який відбувся напередодні. Андрієвський був перший на м’ячі перед лінією штрафного майданчика донецького Шахтаря після передачі іншого "динамівця" (так само орендованого) Олексія Хобленка та наніс відмінний удар з лівої. Наразі це вже другий гол Андрієвського з початку нинішнього сезону. Крім того, в активі Олександра дві результативні передачі.

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