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11.04.2017  12:51

Алексіс Санчес втомився від Арсеналу та не проти перейти у Манчестер Сіті

Нападник Арсеналу Алексіс Санчес цього літа спробує змінити команду.

Про це повідомляє A Bola з посиланням на джерело в оточенні чилійця.

Гравець зізнавався, що втомився від Лондона та гри за "канонірів", передає sport-express.ru.

При цьому Санчес хотів би попрацювати з Хосепом Гвардіолою у Манчестер Сіті та готовий прийняти пропозицію від "містян", якщо вона надійде.

Контракт форварда з Арсеналом розрахований до 2018 року, тому "каноніри" повинні погодитися на його продаж цього літа, щоб не відпустити безкоштовно через рік.

Раніше повідомлялося, що Санчес став головною трансферною метою Челсі.

 
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