Останнє в розділі
112 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 12:51
Алексіс Санчес втомився від Арсеналу та не проти перейти у Манчестер Сіті
Нападник Арсеналу Алексіс Санчес цього літа спробує змінити команду.
Про це повідомляє A Bola з посиланням на джерело в оточенні чилійця.
Гравець зізнавався, що втомився від Лондона та гри за "канонірів", передає sport-express.ru.
При цьому Санчес хотів би попрацювати з Хосепом Гвардіолою у Манчестер Сіті та готовий прийняти пропозицію від "містян", якщо вона надійде.
Контракт форварда з Арсеналом розрахований до 2018 року, тому "каноніри" повинні погодитися на його продаж цього літа, щоб не відпустити безкоштовно через рік.
Раніше повідомлялося, що Санчес став головною трансферною метою Челсі.
— 0
|
11.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua