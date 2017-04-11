Шахтар підписав грузинського захисника Чорноморця - офіційно

Захисник Чорноморця Давід Хочолава підписав з "гірниками" контракт на 5 років.

Футболіст приєднається до Шахтаря із сезону-2017/18, інформує офіційний сайт донецького клубу.

Хочолава народився 8 лютого 1993 року у Тбілісі (Грузія). Амплуа: захисник. Зріст: 192 см

Виступав у грузинських клубах: Саско (Тбілісі), Металург (Руставі), Сіоні (Болнісі), Динамо (Тбілісі), Колхеті (Поті), Шукуров (Кобулеті).

Із сезону-2015/16 захищає кольори одеського Чорноморця. В українській Прем'єр-лізі провів 39 матчів, забив 3 м'ячі.

У серпні 2016 року Хочолава отримав дебютний виклик до національної збірної Грузії, у складі якої на момент написання зіграв вже 3 поєдинки.