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369 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 13:06
Шахтар підписав грузинського захисника Чорноморця - офіційно
Захисник Чорноморця Давід Хочолава підписав з "гірниками" контракт на 5 років.
Футболіст приєднається до Шахтаря із сезону-2017/18, інформує офіційний сайт донецького клубу.
Хочолава народився 8 лютого 1993 року у Тбілісі (Грузія). Амплуа: захисник. Зріст: 192 см
Виступав у грузинських клубах: Саско (Тбілісі), Металург (Руставі), Сіоні (Болнісі), Динамо (Тбілісі), Колхеті (Поті), Шукуров (Кобулеті).
Із сезону-2015/16 захищає кольори одеського Чорноморця. В українській Прем'єр-лізі провів 39 матчів, забив 3 м'ячі.
У серпні 2016 року Хочолава отримав дебютний виклик до національної збірної Грузії, у складі якої на момент написання зіграв вже 3 поєдинки.
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