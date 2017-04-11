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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 13:35
Фани Арсеналу - футболістам команди: Ви не гідні носити ці футболки
Уболівальники лондонського Арсеналу залишилися незадоволені грою своєї команди у матчі проти Крістал Пелас.
Про це повідомляє The Telegraph.
По ходу другого тайму фанати "канонірів" скандували: "Ви не гідні носити цю футболку", передає euro-football.ru.
Після 30-ти ігор Арсенал відстає від четвертого місця на сім очок і може вперше в епоху Арсена Венгера не потрапити у Лігу Чемпіонів.
Нагадаємо, що Алексіс Санчес втомився від Арсеналу та не проти перейти у Манчестер Сіті.
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11.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
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