Фани Арсеналу - футболістам команди: Ви не гідні носити ці футболки

Уболівальники лондонського Арсеналу залишилися незадоволені грою своєї команди у матчі проти Крістал Пелас.

Про це повідомляє The Telegraph.

По ходу другого тайму фанати "канонірів" скандували: "Ви не гідні носити цю футболку", передає euro-football.ru.

Після 30-ти ігор Арсенал відстає від четвертого місця на сім очок і може вперше в епоху Арсена Венгера не потрапити у Лігу Чемпіонів.

Нагадаємо, що Алексіс Санчес втомився від Арсеналу та не проти перейти у Манчестер Сіті.