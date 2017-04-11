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11.04.2017  13:55

Суркіс порадив каналам "Футбол" не мріяти про єдиний пул: Не буде цього ніколи

ФК Динамо не планує та не буде входити у єдиний телевізійний пул з каналами "Футбол 1 / 2", щоб транслювати матчі Прем'єр-ліги.

Про це у коментарі FootballHub заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Всі ось ці розмови про єдиний пул, та інше - це розмови не для нас. Єдиний пул, це що? Канал "Футбол", який буде демонструвати єдиний пул? Який буде з першої та до останньої хвилини ганьбити київське Динамо у всіх програмах, ображати моїх футболістів, а я буду мовчати?" - риторично запитав він.

"Та не буде цього ніколи", - категорично запевнив Суркіс-молодший.

За його словами, які б гроші "Футбол" не запропонував, нехай навіть не мріють про це.

"Київське Динамо єдиний пул нікому не передасть. Ми, як транслювали свої домашні матчі на каналі "2+2", так і будемо транслювати. Якщо канал "2+2" не захоче транслювати, повірте, у нас є дуже багато охочих. Інших каналів, які хочуть транслювати наші матчі", - пояснив він.

"Про який єдиний пул ми можемо говорити, коли люди дозволили собі образи на адресу моїх футболістів, яких я зобов'язаний захищати? Якщо думають, що минув час, і я забув, то я нічого не забув, я все пам'ятаю", - підсумував Суркіс.

Нагадаємо, один з "експертів" каналів "Футбол" Сергій Морозов у травні 2016 року обізвав Андрія Ярмоленка "футбольним бидлом".

Після цього Сергій Ребров оголосив про рішення футболістів Динамо бойкотувати ці телеканали.

Восени минулого року "Футбол" збирався поскаржитися в УЄФА на Динамо.

А гравці Динамо після перемоги над Бешикташем у Лізі Чемпіонів висловили свої претензії телеканалу.
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