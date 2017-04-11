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4 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 14:13
Чорноморець проведе домашній матч проти Олександрії на стадіоні суперника
Дирекція УПЛ задовольнила клопотання ФК Чорноморець, щодо проведення матчу 25-го туру УПЛ Чорноморець – Олександрія на стадіоні КСК НІКА (м. Олександрія).
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Нагадаємо, що через погану якість газону на стадіоні Чорноморець в Одесі Прем'єр-ліга заборонила "морякам" як мінімум місяць проводити поєдинки УПЛ на домашній арені.
Раніше повідомлялося, що "моряки" ведуть переговори про проведення домашніх матчів в Києві або Дніпрі.
Нагадаємо, директор стадіону Чорноморець розповів, що поле буде готове у травні-червні
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11.04.2017
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