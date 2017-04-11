Чорноморець проведе домашній матч проти Олександрії на стадіоні суперника

Дирекція УПЛ задовольнила клопотання ФК Чорноморець, щодо проведення матчу 25-го туру УПЛ Чорноморець – Олександрія на стадіоні КСК НІКА (м. Олександрія).

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що через погану якість газону на стадіоні Чорноморець в Одесі Прем'єр-ліга заборонила "морякам" як мінімум місяць проводити поєдинки УПЛ на домашній арені.

Раніше повідомлялося, що "моряки" ведуть переговори про проведення домашніх матчів в Києві або Дніпрі.

Нагадаємо, директор стадіону Чорноморець розповів, що поле буде готове у травні-червні