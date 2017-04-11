Екс-гравець Карпат може перейти в ПСЖ

ПСЖ, після невдалої спроби влітку минулого року, має намір знову спробувати підписати контракт з нападником Лукасом Пересом.

Про це повідомляє Goal.com.

Форвард влітку 2016-го року перейшов в Арсенал з іспанського Депортіво за 20 млн євро.

Однак Пересу не вдалося стати гравцем основного складу канонірів. Він 9 разів потрапляв в стартовий склад, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач. Пізніше гравець заявляв, що хоче грати в команді більш значиму роль.

За інформацією джерела, вірогідність переходу Переса в інший клуб цього літа досить висока. Цілком ймовірно, що футболіст хоче проявити себе напередодні чемпіонату світу, щоб отримати виклик в національну збірну Іспанії, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Карпати знову зароблять на трансфері Лукаса Переса.