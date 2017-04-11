Челсі може продати Косту і Азара за 200 мільйонів

Дієго Коста і Еден Азар влітку можуть покинути Челсі.

Як повідомляє The Sun, іспанець нібито навіть заявив своїм друзям, що відчуває себе нещасним в столиці Англії і більше не може терпіти британську погоду.

Коста може перейти в Тяньцзінь Цюаньцзянь і стати найбільш високооплачуваним гравцем в світі.

Азар може перебратися в Реал за рекордні більш ніж 100 мільйонів фунтів як топовий трансфер Флорентіно Переса. За двох своїх лідерів Челсі може виручити близько 200 мільйонів фунтів, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Реал готує 58 мільйонів євро на трансфер півзахисника Челсі.