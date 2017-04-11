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11.04.2017  18:46

Шуст відсудив у Металіста майже 21,5 млн гривень

Колишній гравець Металіста Богдан Шуст отримав рішення суду щодо боргів харківського клубу.

За наявною інформацією, 3 квітня 2017 року Комінтернівський районний суд міста Харкова прийняв рішення стягнути з ПАО "Футбольний клуб "Металіст" на користь Богдана Шуста заборгованість по заробітній платі у відповідності до контракту від 12 січня 2013 року (який був підписаний на 3 роки) та договору про умови та порядок сплати винагороди від 12.01.2013 у розмірі 820 тис. грн та 105 тис. доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ у гривневому еквіваленті на дату ухвалення рішення складає 2 млн 837 тис. 100 грн), а всього стягнути 3 млн 657 тис. 100 грн.

Крім того, суд вирішив стягнути з Металіста на користь Богдана Шуста середній заробіток за весь час затримки проведення повного розрахунку при звільненні у розмірі 17 млн 825 тис. 775 грн.

Таким чином, загальна сума, яку винен Богдану Шусту харківський клуб, становить 21 млн 482 тис. 875 грн, пише Футбол 24

Раніше Шуст заявляв, що нинішній борг Металіста - 15-16 мільйонів доларів.

Богдан Шуст
Коментарі
 — 1
_ 11.04.2017 19:58
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