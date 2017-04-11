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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]11.04.2017 19:18
ФІФА в травні розгляне заявку США, Канади і Мексики на проведення ЧС-2026
Питання про можливість проведення ЧС-2026 на території США, Канади та Мексики буде розглянуте вже в травні.
Тема включена до порядку конгресу ФІФА, який пройде 10-11 травня в столиці Бахрейну Манамі.
Fifa Congress agenda.— Richard Conway (@richard_conway) 11 квітня 2017 р.
Item 14 - proposal by US, Canada and Mexico. This is to essentially fast track confirmation of 2026 World Cup. pic.twitter.com/3Mwl8okZny
Раніше повідомлялося, що КОНКАКАФ запропонувала достроково затвердити США, Канаду і Мексику в якості країн-господарок турніру.
За регламентом, вибори місця проведення мундіалю повинні пройти лише в 2020 році, пише ua.tribuna.com.
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_ 11.04.2017 19:55
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