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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]11.04.2017 19:22
Прем'єр-ліга. Жабченко розсудить Зорю і Динамо. Суддівські призначення на 25-й тур
Стали відомі бригади арбітрів, які будуть працювати на матчах 25-го туру УПЛ.
14 квітня, п'ятниця
Зоря - Динамо: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
15 квітня, субота
Олімпік - Шахтар: Сергій Березка (Київська область)
16 квітня, неділя
Чорноморець - Олександрія: Дмитро Кутаков (Київська область)
Ворскла - Карпати: Ярослав Козик (Мукачево)
Дніпро - Сталь: Олександр Іванов (Донецька область)
Волинь - Зірка: Віталій Романов (Дніпро)
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_ 11.04.2017 19:54
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