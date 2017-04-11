Агент Ракицького: Туреччина - не пріоритет, але ми відкриті до діалогу
Ярослав Ракицький не проти спробувати свої сили у топ-чемпіонатах.
Про це заявив агент гравця Максим Дудченко.
"Бажання грати в топ-чемпіонаті є. Той чемпіонат, який зараз існує в Україні, він уже далекий від чемпіонату, який був в Україні 3-4 роки тому. Немає достатньої кількості сильних клубів, немає тієї мотивації", - сказав він.
"Який чемпіонат ми вважаємо топовим? Англійську прем'єр-лігу. Це той чемпіонат, куди прагне потрапити будь-який футболіст", - зазначив агент.
Також Дудченко прокоментував інформацію про інтерес до гравця від турецьких клубів.
"Що стосується інтересу з боку турецьких клубів, то скажу чесно, Туреччина - не пріоритет. Але ми відкриті до діалогу з різними клубами", - цитує агента Футбол 24.
Раніше повідомялося, що Ракицький зробив власним агентом свого друга.
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11.04.2017
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