Агент Ракицького: Туреччина - не пріоритет, але ми відкриті до діалогу

Ярослав Ракицький не проти спробувати свої сили у топ-чемпіонатах.

Про це заявив агент гравця Максим Дудченко.

"Бажання грати в топ-чемпіонаті є. Той чемпіонат, який зараз існує в Україні, він уже далекий від чемпіонату, який був в Україні 3-4 роки тому. Немає достатньої кількості сильних клубів, немає тієї мотивації", - сказав він.

"Який чемпіонат ми вважаємо топовим? Англійську прем'єр-лігу. Це той чемпіонат, куди прагне потрапити будь-який футболіст", - зазначив агент.

Також Дудченко прокоментував інформацію про інтерес до гравця від турецьких клубів.

"Що стосується інтересу з боку турецьких клубів, то скажу чесно, Туреччина - не пріоритет. Але ми відкриті до діалогу з різними клубами", - цитує агента Футбол 24.

Раніше повідомялося, що Ракицький зробив власним агентом свого друга.